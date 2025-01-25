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Spor

Beşiktaş Fibabanka'dan Kelan Martin'in sağlık durumu hakkında açıklama

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot müsabakası öncesi ısınma sırasında sol ayak bileğinde ağrı hissederek kadrodan çıkarılan Kelan Martin'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka'dan Kelan Martin'in sağlık durumu hakkında açıklama
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Kelan Martin'in sol ayak kemiğinde ödem saptandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın 22 Ocak tarihindeki BKT Avrupa Kupası A Grubu Trefl Sopot müsabakası öncesi ısınma sırasında sol ayak bileğinde ağrı hissederek kadrodan çıkarılan oyuncumuz Kelan Martin'in yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol ayak naviküler kemikte stres reaksiyonu ve kemik ödemi saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 29 yaşındaki basketbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı da aktarıldı.

  • Kelan Martin
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  • Beşiktaş Fibabanka

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