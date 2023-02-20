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Spor

Beşiktaş Futbol Akademisi, depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzede çocuklar için Beşiktaş Futbol Akademisi, moral etkinliği düzenledi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Beşiktaş Futbol Akademisi, depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi
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Beşiktaş Futbol Akademisi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için Kahramanmaraş'ta kurulumu devam eden çadır kentte yaşayan çocuklar için moral etkinliği düzenledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya ile taraftarlarımız, çadır kent yakınında bulunan spor salonunda, çocuklara Beşiktaş forması, ayakkabı ve oyuncak hediye ettiler. Çocuklar daha sonra düzenlenen etkinlikte, ikram edilen patlamış mısır gibi atıştırmalıklar eşliğinde çizgi film izlediler." ifadeleri yer aldı.

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