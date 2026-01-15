İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Beşiktaş GAİN deplasmanda 4 sayı farkla kazandı

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Cosea'yı 103-99 mağlup ederek turnuada 10. galibiyetini elde etti.

15 Ocak 2026 Perşembe 00:29
Beşiktaş GAİN deplasmanda 4 sayı farkla kazandı
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Cosea'yı 103-99 yendi.

Fransa'nın Bourg-en-Bresse bölgesindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-24 üstün bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 52-50 önde gitti.

Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 biten karşılaşmanın son çeyreğinde temposunu artırarak sahadan 103-99 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Ante Zizic, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fransız temsilcisinde ise Darius McGhee 25 sayıyla öne çıktı.

Beşiktaş GAİN böylece B Grubu'nda 10. galibiyetini aldı. Cosea ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.

