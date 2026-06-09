İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1217
  • EURO
    53,3898
  • ALTIN
    6426.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN mi, Bahçeşehir Koleji mi? İkinci finalist belli oluyor
Spor

Beşiktaş GAİN mi, Bahçeşehir Koleji mi? İkinci finalist belli oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, yarın Bahçeşehir Koleji le karşılaşacak.

AA9 Haziran 2026 Salı 11:50 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN mi, Bahçeşehir Koleji mi? İkinci finalist belli oluyor
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı.

Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

2 genç hayatını kaybetmişti! Feci kaza saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.