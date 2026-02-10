Beşiktaş GAİN – Panionios maçında skandal pankart!

Beşiktaş GAIN, EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaştı.

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Yunan taraftarlar tribünde skandal bir pankart açtı.

Pankartta siyah-beyazlı takıma yönelik küfürlü ifadeler ve Türk polisini hedef alan hadsiz sözler yer aldı. Söz konusu pankart kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

Beşiktaş Kulübü, EuroCup'ta oynanan Panionios maçında Yunan taraftarların yaptığı skandal pankart nedeniyle açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz.

Beşiktaş JK"