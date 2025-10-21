İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Beşiktaş GAİN son topta kazandı

Beşiktaş Gain, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibi ile karşı karşıya geldi. ratiopharm Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş GAİN 101-99 kazandı.

HABER MERKEZİ21 Ekim 2025 Salı 23:23 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN son topta kazandı
Beşiktaş Gain, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibi ile karşı karşıya geldi.

ratiopharm Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş GAİN 101-99 kazandı.

Başa baş geçen mücadelede siyah-beyazlılar, Anthony Brown'un son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı. Beşiktaş GAİN bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde beşinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Bourg Bresse'yi konuk edecek. ratiopharm Ulm ise deplasmanda Chemnitz 99 ile kozlarını paylaşacak.

Salon: ratiopharm Arena

Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)

ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9

1. Periyot: 30-29

Devre: 54-54

3. Periyot: 83-71

