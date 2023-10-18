Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile cumartesi akşamı oynanacak maçta deplasman tribününde taraftarlarının olacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.