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Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için mesaiye başladı

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-1 yenilen Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:48
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile 25 Ekim Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına 22 Ekim Cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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