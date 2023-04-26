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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesinin tüm biletleri tükendi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!
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Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklım dolacak.

Bugün başlayan bilet satışları dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş, evinde Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine büyük bir üstünlük kurmuş surumda.

Galatasaray ise Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak isityor.

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