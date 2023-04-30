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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbi kapalı gişe oynanacak.

Fanatik30 Nisan 2023 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!
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Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide bu akşam Vodafone Park'ta yaklaşık 42 bin Beşiktaşlı takımlarına destek verecek.

BİLETLER SANİYELER İÇERİSİNDE TÜKENDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içerisinde satışa çıkan biletleri saniyeler içerisinde tüketmişti. Derbide Galatasaray taraftarları ise yer alamayacak.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, "Bırakmam Seni Türkiyem" projesi kapsamında deprem bölgelerindeki çocukların kitap ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla, taraftarların yanlarında getirecekleri çocuk kitaplarını, stat gişelerine kurulacak olan kumbaralara bırakabilecekleri bildirildi.

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