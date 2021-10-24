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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 20 bin taraftar yerini alacak

Beşiktaşlı taraftarlar, dün satışa sunulan derbi biletlerini kısa süre içerisinde tüketti. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak dev karşılaşma için tribünde 20 bin Beşiktaşlı taraftar yer alacak.

24 Ekim 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 11:05
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Süper Lig 'de 10. hafta mücadelesinde yarın akşam Vodafone Park'ta Galatasaray 'ı konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar, taraftarlarının desteğini fazlasıyla arkalarında hissedecek. Dün, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa çıkarılan biletlerin tamamı tüketildi. 175 TL ile bin 600TL arasında satışa sunulan yaklaşık 20 bin bileti satın alan Beşiktaşlı futbolseverler, pandemi sebebiyle genel kontenjanın yarısı kullanıma açık olacak stadyumu dolduracak.

NEVZAT DEMİR'DEN 90. DAKİKAYA KADAR

Siyah-Beyazlı futbolseverler, desteğe Nevzat Demir Tesisleri'nden başlayacak. Taraftarlar, yarınki karşılaşma öncesinde Ümraniye'ye gidip takımı meşalelerle stada uğurlayacak. Ardından Sergen Yalçın ve öğrencilerini stat önünde karşılayacak olan Beşiktaşlılar, maç öncesinde tüm futbolcuları tribüne tek tek çağırıp alkışlayacak. Maçta başlama düdüğünün çalması sonrasında işitsel şov başlayıp 90 dakika sonuna kadar sürecek.

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