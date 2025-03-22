Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.