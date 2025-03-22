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Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıkarını sürdürdü.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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