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Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş dev maçın hazırlıklarını teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.

IHA25 Mart 2025 Salı 15:18 - Güncelleme:
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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