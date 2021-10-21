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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:35 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:41
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yeni Malatya) YASİN KOL

23 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi) HÜSEYİN GÖÇEK

16.00 Gaziantep FK - GZT Giresunspor (Kalyon) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN

24 EKİM PAZAR:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) HALİS ÖZKAHYA

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

25 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) FIRAT AYDINUS

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