İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9228
  • EURO
    41,0043
  • ALTIN
    3819.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş - Galatasaray maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilenleri açıkladı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.