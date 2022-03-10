Beşiktaş, Galatasaray derbisinin taktiğini çalıştı

AA 10 Mart 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 17:03

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Vodafone Park'ta devam edecek.