Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ KONUMU

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda Galatasaray 70 puanla zirvede, Beşiktaş ise 62 puanla 3. sırada yer alıyor.