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Spor

Beşiktaş, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
Beşiktaş, Galatasaray hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Olimpik Lyon maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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