Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray, 9. hafta heyecanında Beşiktaş'a konuk olacak. Taraftarlar şimdiden Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İki ezeli rakibin de üç puan için sahaya çıkacağı kritik maç öncesi heyecan dorukta. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatının 150 lira, en pahalısının ise bin 1000 lira olarak belirlendiği belirtildi. Beşiktaş Galatasaray maçı için geri sayım başladı...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbinin biletleri 25 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatının 150 lira, en pahalısının ise bin 1000 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Sadece Passolig Kart sahiplerinin alabileceği biletlerin; www.passo.com.tr, N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edilebileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Bir kişinin en fazla 2 kart sahibine bilet alabileceği biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle belirlendi:

1. Kategori: 495 lira

2. Kategori: 440 lira

3. Kategori: 385 lira

4. Kategori: 360 lira

5. Kategori: 330 lira

6. Kategori: 305 lira

7. Kategori: 175 lira

8. Kategori: 150 lira

VIP: 900 lira