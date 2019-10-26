Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifreli mi?
Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifreli mi? gibi soruların yanıtları tüm taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya 2-0 mağlup olan Beşiktaş Süper Lig'de derbi maçta ezeli rakibini yenerek moral depolamak istiyor. İki ezeli rakibin de üç puan için sahaya çıkacağı kritik maç öncesi heyecan dorukta. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatının 150 lira, en pahalısının ise bin 1000 lira olarak belirlendiği belirtildi. Beşiktaş Galatasaray maçı hakkında merek edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray, 9. hafta heyecanında Beşiktaş'a konuk olacak. Tüm taraftarların heyecanla beklediği derbi öncesinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifreli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 61. kez bir derbide görev yapacak. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı. Beşiktaş Galatasaray maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
DERBİNİN HAKEMİ KİM?
Vodafone Park’ta oynanacak önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bireysel anlamda son dönemde istediği sonuçları elde edemeyen iki takım bu müsabaka ile hem moral depolamak hem de çıkış yakalamak istiyor.
Galatasaray son 10 maçında 3 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken ev sahibi Beşiktaş son 10 maçında 2 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet istatistiğine sahip.
CEZA SINIRINDA İKİ OYUNCU
Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK SIKINTISI
Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE KADAR?
Bir kişinin en fazla 2 kart sahibine bilet alabileceği biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle belirlendi:
1. Kategori: 495 lira
2. Kategori: 440 lira
3. Kategori: 385 lira
4. Kategori: 360 lira
5. Kategori: 330 lira
6. Kategori: 305 lira
7. Kategori: 175 lira
8. Kategori: 150 lira
VIP: 900 lira
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