Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray, 9. hafta heyecanında Beşiktaş'a konuk olacak. Tüm taraftarların heyecanla beklediği derbi öncesinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifreli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 61. kez bir derbide görev yapacak. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı. Beşiktaş Galatasaray maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Vodafone Park’ta oynanacak önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bireysel anlamda son dönemde istediği sonuçları elde edemeyen iki takım bu müsabaka ile hem moral depolamak hem de çıkış yakalamak istiyor.

Galatasaray son 10 maçında 3 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken ev sahibi Beşiktaş son 10 maçında 2 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet istatistiğine sahip.

CEZA SINIRINDA İKİ OYUNCU

Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK SIKINTISI

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.