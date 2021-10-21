Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

21 Ekim 2021 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:49

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Sporting Lizbon maçında sahasında 4-1'lik yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig 'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde alınan mağlubiyeti Galatasaray derbisini kazanarak telafi etmek isteyen siyah beyazlılar, sahasında mutlak galibiyeti kovalayacak. Bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlı kulüp, 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak maçın biletlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Galatasaray derbisi biletleri için bir açıklama yaparak, biletlerin çıkış tarihi ve bilet fiyatları ile ilgili detaylı bilgi verdi.

İşte siyah beyazlıların Galatasaray maçı biletleri ile ilgili verdiği bilgiler:

Beşiktaşımız, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (22 Ekim ) saat 11.00'de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunulacaktır.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Bilet Alımı

- Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, genel satışta (2) iki adet bilet satın alabilir.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 490TL

2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 101 – 126: 1.100TL

VIP 100: 1.250TL

1903 A-E: 1.400TL

1903 B-D: 1.500TL

1903 C: 1.600TL