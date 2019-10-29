19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7375
  • 6,367
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir PFDK’ya sevk edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
 
Hukuk Müşavirliği'nce 29.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
 
1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un 26.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu KEMAL ÖZDEŞ'in 27.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi ve 1 sivil öldü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi ve 1 sivil öldü

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul'da tartışma yaratan karar! Yasaklanıyor

İstanbul'da tartışma yaratan karar! Yasaklanıyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Rekor denemesi sürüyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Rekor denemesi sürüyor

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi

İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girmişti! Valilikten açıklama geldi
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje

Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA