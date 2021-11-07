Beşiktaş galibiyeti Altay'a yaramadı!

DHA 7 Kasım 2021 Pazar 14:04 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 14:04

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez bu sezon sahne alıp ilk 7 maçta 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Altay, son 5 maçta ise yokları oynadı. Deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a da tek golle mağlup olan Altay, son haftalarda bir türlü çıkışa geçemedi.

Son olarak 7'nci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu periyotta Gaziantep Futbol Kulübü, Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'a boyun eğen Altay, Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı. Sezona çok iyi başlangıç yapmasına rağmen büyük ivme kaybeden İzmir ekibi milli araya moralsiz girdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli ise Antalya deplasmanında galip gelecek düzeyde olmadıklarını söyledi. Sezon başından bu yana 3 futbolcudan yoksun mücadele ettiklerine değinen deneyimli teknik adam, "Eksik futbolcuların fazlalığı bizi bazı bölgelerde değişime götürdü. Bu durum bazı futbolcular için iyi bir fırsattı. Ancak Antalyaspor karşısında bunu gösteremedik. Takım olarak birçok veride iyi durumdayız. Ancak neticede özellikle son haftalarda yediğimiz gollerin başlama kaynağı bizim bireysel hatalarımız oluyor. Sezon başından beri pas hatalarından yakınıyoruz. Yediğimiz gollerin birçoğu bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Antalyaspor'un bizi yenmesi sürpriz olmadı. Altay camiasının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şartlar ne olursa olsun her şeyi düzelteceğiz" yorumunu yaptı.