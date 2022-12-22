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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

DHA22 Aralık 2022 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Şanlıurfaspor maçında oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ısınma ve istasyon koşuları yaparak başladıkları antrenman, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oynanan taktiksel maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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