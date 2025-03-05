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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile 10 Mart Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Ligde oynanan Bellona Kayserispor karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Rafa Silva ve Keny Arroyo, idmana katılmadı. Oyuncuların, Gaziantep FK karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Norveçli teknik adamdan izin alan Gedson Fernandes de idmanda yer almadı.

Antrenmanın başında saha kenarına gelerek basın mensuplarına selam veren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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