Beşiktaş, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

DHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:30

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak yağış altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.