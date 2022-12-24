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Spor

Beşiktaş Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA24 Aralık 2022 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
Beşiktaş Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş kafilesi, deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

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