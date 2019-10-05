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Beşiktaş geçen sezonu bile aratıyor

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, sistem eleştirilerine geçen sezonun Beşiktaş'ı üzerinden savunma yapsa da rakamlar farklı söylüyor.

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Beşiktaş'ta 90+3'te yenilen golle 1-0 kaybedilen Wolverhampton maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sert bir çıkış yaparak, "Benim antrenörlüğüm tartışılmaz" diyen Abdullah Avcı'nın, sistem eleştirisine ise 'Şenol Güneş'li geçen sezondan yanıt vermesi dikkat çekti. Ancak tecrübeli teknik adam, 8 maçta elde ettiği sonuçlarla 2018-19 sezonunun çok gerilerinde kaldı.
 
YENİLEN GOL DE DAHA FAZLA
 
Geçtiğimiz sezon ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan Şenol Güneş önderliğindeki Beşiktaş, bu sezon 1 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle 5 puan elde eden Avcı'nın takımının iki katından fazla puan toplamıştı. Bu sezon ligde şu ana kadar 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ise 8 golü kalesinde görmüştü.
 
HÜCUMDA ÜRETKENLİK AZALDI
 
Rakip fileleri ise sarsmakta zorlanan Beşiktaş, geçen yıl atılan 11 gole karşılık bu yıl 8 gol kaydetti. Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden Kartal, bu yıl 2'de sıfır çekti. Geçen yıl iki maçta 3 gol atıp, 3 kez de topu ağlarında gören siyah-beyazlılar, yeni sezonda ise 5 gol yedi, 2 gol atabildi.
 
(Sabah)

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