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Spor

Beşiktaş geçen sezonu mumla arıyor!

Geçen sezon Süper Lig'de ilk 30 haftada 62 puan toplayan Beşiktaş bu sezon aynı periyotta 46 puan toplayabildi ve geçen sezonu performans olarak da mumla arattı.

Sabah24 Mart 2024 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Beşiktaş geçen sezonu mumla arıyor!
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Trendyol Süper Lig'de milli araya dördüncü sırada giren Beşiktaş geçtiğimiz sezonki performansını mumla arattı.

Siyah beyazlılar üçüncü sırada tamamladığı 2022-2023 sezonunun ilk 30 haftalık dönemindeki performansını bu sezonun aynı diliminde gösteremedi.

2022-2023 sezonunu ilk 30 haftalık kısmında aldığı 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 62 puan toplayan Beşiktaş, o dönemde zirvede yer alan Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyordu.

AZ GOL ATIP ÇOK YEDİLER

Bu sezonun ilk 30 haftasını ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 46 puanla geçen Beşiktaş geçen seneye kıyasla olumsuz bir grafiğe imza attı. Öyle ki Beşiktaş, bu sezonun ilk 30 haftasında zirvenin tam 35 puan gerisinde kaldı.

Kaydettiği 40 golle geçen sezonun ilk 30 haftasında attığı 57 golün gerisinde kalan Beşiktaş, geçen sezonun aynı diliminde 28 gol yerken, 2023-2024 sezonunda şimdiye dek kalesinde 36 gol gördü.

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