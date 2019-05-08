Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da oynayan Mikel Agu'yu gündemine aldı

Yeni sezonda kadrosunda ciddi değişimlere gidecek olan Beşiktaş'ın sürpriz bir ismin peşine düştüğü iddia edildi; Mikel Agu!

Portekiz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın hedefinde geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Mikel Agu bulunurken, transferde görüşmelerin de gerçekleştiği yazıldı.

Siyah beyazlıların transfer için 2.5 milyon euroluk rakamı gözden çıkarabileceği iddia edilirken, Nijeryalı oyuncunun da yeni sezonda Porto'da devam etmeyeceği bilgisi paylaşıldı

Bu sezon Vitoria Setubal'da kiralık olarak forma giyen Mikel Ndubusi Agu, 20 maçta forma giydi. Bonservisi Porto'da olan Agu'nun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Nijeryalı orta saha daha önce Club Brugge'e de kiralanmıştı

BURSASPOR'DAN VEDASINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

"Nisan ayında hocamız gönderildi. Onun ayrılması beni olumsuz etkiledi çünkü buraya gelmemin en önemli nedeni Le Guen'di. O beni daha iyi bir oyuncu olabilmem için daima destekledi ve forma şansı verdi. Le Guen'in yerine gelen hoca kendi fikirleriyle geldi. Oyuncularını seçti ve bana fazla forma şansı tanımadı. Bu olay tam olarak Dünya Kupası için listeler hazırlanırken yaşandı. Forma şansı bulamazsam listede yer alamayacağımı düşünüyordum ancak Rorh bana güvendi ve listeye girmeyi başardım. Bursaspor'da en fazla mücadele eden ve en iyi performans gösteren oyunculardan biriydim. İstatistikler de buna şahit. Elimden gelen her şeyi yaptım"

(Sporx)