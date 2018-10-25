Beşiktaş geçtiğimiz sezon UEFA'dan 43.2 milyon euro aldı
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde dağıtılan parayı açıkladı. Beşiktaş, son 16 turuna kadar ilerlemesiyle 43.2 milyon euroyu kasasına koydu. Siyah-beyazlı kulüp, elde ettiği gelir açısından 19 kulübü geride bıraktı. Ön elemelerde elenen Başakşehir de 4.6 milyon euro kazandı. Şampiyon Real Madrid’in ise 88.6 milyon euro elde ettiği ifade edildi.
UEFA’nın resmi internet sitesinden 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer alan kulüplerin kazandığı paraları açıkladı. Hem elemeler hem grup aşamaları hem de play-offlarda yer alan takımların kaç para kazandıkları liste halinde verildi.
Geçtiğimiz sezon elemelerde elenen Başakşehir ve son 16 turuna kadar giden Beşiktaş’ın kazandığı meblağlar da yer aldı. Play-off elemesinde Sevilla’ya elenen Başakşehir, toplamda 4.6 milyon euro kazanırken, son 16 turunda Bayern Münih’e elenen Beşiktaş, 43.2 milyon euro kazandı.
Beşiktaş’ın katılım gelirlerinden 12.7 milyon euro, performans gelirinden 7.5 milyon euro, son 16 turundan 6 milyon euro ve market pool olarak geçen reklam ve yayın gelirlerinden 17 milyon euro kazandığı aktarıldı. Geçen sezon şampiyon olan Real Madrid 88.6 milyon euroyu kasasına koyarken, finale kadar gelen Liverpool da 81.2 milyon euro kazandı.
UEFA’nın toplamda da 1.412 milyar euro para dağıttı vurgulandı. UEFA, grup aşaması ve play-offlarda yer alan 32 ve grup aşaması öncesi mücadele eden 10 takıma para dağıttı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir 14.1, Konyaspor 10.9 milyon euro gelir elde etti
Avrupa Ligi'nde gruplarından çıkamayan Medipol Başakşehir, 14 milyon 112 bin 807, Atiker Konyaspor da 10 milyon 942 bin 150 euro gelir elde etti.
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