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Spor

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

3 Şubat 2022 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 19:14
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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi ile ilgili bir bilgilendirme paylaştı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, transfer için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Gedson Fernandes'in transferinin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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