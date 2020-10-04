Vodafone Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu. Maçın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturuyor, AVAR'ı is Kemal Yılmaz.
Takımların ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın; Vida, N'Sakala, Mensah, Ljajic ve Oğuzhan'ı ilk 11'e almadı.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar
Yedekler: Utku, Güven, Oğuzhan, Larin, Hasic, N'Sakala, Ljajic, Vida, Atakan, Mensah
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu
Yedekler: Übeyd, Halil İbrahim, Arda, Soner, Sio, İlker, Gökhan, Ayite, Abdullah, Mustafa
BEŞİKTAŞ: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (CANLI ANLATIM)
Karşılaşma başladı...8. dakikada Furman'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş yükselen Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.