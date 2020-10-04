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Spor

Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

04 Ekim 2020 Pazar 15:29 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 16:13
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Vodafone Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu. Maçın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturuyor, AVAR'ı is Kemal Yılmaz.

İLK 11'LER

Takımların ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın; Vida, N'Sakala, Mensah, Ljajic ve Oğuzhan'ı ilk 11'e almadı.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar

Yedekler: Utku, Güven, Oğuzhan, Larin, Hasic, N'Sakala, Ljajic, Vida, Atakan, Mensah

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

Yedekler: Übeyd, Halil İbrahim, Arda, Soner, Sio, İlker, Gökhan, Ayite, Abdullah, Mustafa

BEŞİKTAŞ: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (CANLI ANLATIM)

Karşılaşma başladı...

8. dakikada Furman'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş yükselen Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.

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