Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! Ali Rıza Dizdar salondan çıkarıldı

AA 26 Aralık 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:27

Beşiktaş Kulübünün 2020 olağan idari ve mali genel kurulu sürerken, toplantıda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan üyelerden Ali Rıza Dizdar, yönetim kuruluna yönelik eleştirilerde bulundu.

Dizdar özellikle Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Genel sekreter, bu raporu buraya koyduğunuz halde savcılığa başvurmadınız. 29 Mayıs 2020 tarihinde bu rapor buraya koyulmuş. Genel sekreteri ben severdim. Şampiyon olduğumuz o gün o kadar güzel bir beste söylemişti. Dünden bugüne geldik. Şimdi kendisi çok yüksekten bakıyor. Ben burayı genel sekreterden dolayı ibra etmem." ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Dizdar'ın eleştirilerinin ardından söz alan Mesut Urgancılar ise "Burası Beşiktaş genel kurulu, insanların kendi kıskançlıklarını, kendi yetersizliklerini, kendi çekememezliklerini kusacakları kürsü değil. Dün akılsızdık, bugün de başka şeylerle suçlandık." değerlendirmesinde bulundu.

Dizdar'ın 2003 yılındaki şampiyonluktan bahsettiğine dikkati çeken Urgancılar, "Az önceki konuşmayı kendisi hatırlattı. 2003 yılında şampiyon olmuştuk. Ben o zaman Beşiktaş'ta birçok şeyi başarmış bir grup olan siyah-beyaz derneğinin başkanıydım. Sindiremediğiniz şu: ben bakkal çocuğuyum. Türkiye'nin iyi okullarında okudum. Beşiktaş maceram 1990 yılında İstanbul'a taşınınca eski açıkta başladı, numaralıda bitti. O diplomalara rağmen buralarda nasıl oturduğumu birileri hazmedemedi." diye konuştu.

Urgancılar 2 yıldır kendi üzerinden bazı yönetim kurulu üyelerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz hayvan değiliz insanız. Başka hayatlarımız da var. Yaşınıza başınıza hürmeten sustuk. Ben burada dün raporu okudum, raporu yorumladım. Resmi görevim nedeniyle okudum. Ayrıca genel sekreter resmi temsilcidir, senli benli konuşamaz. Bunu büyük burun olarak görenler önce terbiye öğrensin. Az önceki konuşmacı herhalde son dönemde birileriyle bambaşka dirsek teması var ki beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bundan sonra hukuki süreç var. Şimdi yine aynı algıları yapıyorlar. Sakın ha beni Beşiktaş'ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka bir şeyim yok, kimseye de borcum yok."

Konuşmasının ardından tribündeki yerine oturan Ali Rıza Dizdar'a diğer üyeler tepki gösterdi. Bazı üyelerin Dizdar'ın üzerine yürümesiyle gerginlik büyüdü. Güvenlik elemanları Dizdar'ın önünde bekleyerek gerginliğin kavgaya dönmesini engelledi.

Kongre divan başkanı Engin Baltacı, Ali Rıza Dizdar ile gerginlik yaşadığı kişilerin ibra oylamasına kadar genel kuruldan çıkmasını istedi. Ali Rıza Dizdar çıkmakta direnince Baltacı, Dizdar'ın genel kuruldan men edilmesi için oylama yaptı. Ali Rıza Dizdar salondan çıkarılarak genel kurul faaliyetlerinden men edildi.

Dizdar'ın çıkması sırasında yine bazı üyeler kendisine tepki gösterdi.