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Spor

Beşiktaş-Giresunspor maçının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

IHA9 Nisan 2023 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Beşiktaş-Giresunspor maçının VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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