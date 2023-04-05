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Spor

Beşiktaş, Giresunspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş maç hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, Giresunspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas ve orta-şut çalışması yapan siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı kısmında ise Giresunspor maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana Salih Uçan ve Dele Alli katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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