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Spor

Beşiktaş, Giresunspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u evinde konuk edecek Beşiktaş'ta maç hazırlıkları devam ediyor.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
Beşiktaş, Giresunspor mesaisine başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet,7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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