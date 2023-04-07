Beşiktaş, Giresunspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek siyah-beyazlılar, idmanın ardından tesislerde kampa girecek.
Beşktaş bu sezon 25 resmi maça çıkarken 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 52 puanla 3. sırada yer alıyor.