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Spor

Beşiktaş, Giresunspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u evinde konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.

AA7 Nisan 2023 Cuma 22:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, Giresunspor mesaisini sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek siyah-beyazlılar, idmanın ardından tesislerde kampa girecek.

Beşktaş bu sezon 25 resmi maça çıkarken 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

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