Beşiktaş, Giresunspor mesaisini tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Giresunspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 26 lig maçında 15 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 52 puan ile 3. sırada yer alıyor.