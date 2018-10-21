Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic'in durumuna maç saatinde karar verilecek.

- Vida kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Göztepe cephesi

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 8. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftaya 12 puanla girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Titi, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile Göztepe 49. randevuda

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto - Gassama - Titi - Reis- Kadu - Halil - Alpaslan - Borges - Yasin - Castro - Jerome

Beşiktaş: Karius - Gökhan - Medel - Roco - Caner - Atiba - Necip - Quaresma - Oğuzhan - Babel - Love