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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçı için stada hareket etti

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta saat 20.30'da Göztepe'yle Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, konakladığı otelden ayrılarak stadın yolunu tuttu. Futbolcular otelden marşlar eşliğinde uğurlandı.

DHA15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17
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Siyah-beyazlılarda sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almayan ve geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Aboubakar ile

Cenk Tosun kafilede yer almazken, bu futbolcuların karşılaşmayı konakladıkları otelde izleyecekleri öğrenildi. Otobüsün önüne gelen Cenk Tosun, arkadaşlarına tek tek başarılar dileğinde bulundu.

Öte yandan otel çevresinde toplanan bir grup Beşiktaş taraftarı takımlarının lehine tezahüratlar yaparken, polis ekipleri grubun dağılması yönünde anonslar yaptı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.

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