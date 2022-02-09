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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 21:08 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 21:08
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.

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