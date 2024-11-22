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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, bu hafta ligde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

AA22 Kasım 2024 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalışma yaptı.

Isınma koşuları, pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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