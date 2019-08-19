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Beşiktaş, Göztepe maçına yetiştirecek

Ağır Sivas yenilgisinin ardından yeniden ayağa kalkma hesapları yapan Beşiktaş, yeni transferlerle taraftarı motive etmeyi de hedefliyor.

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AKŞAM

23 Ağustos’ta evinde Göztepe’yi konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma öncesi Emre Kılınç ve Volkan Babacan’ı bitirmeyi hedefl iyor. Başakşehir’de forma şansı bulamayan Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi Volkan Babacan’ın da Kartal’a gelmeyi çok istediği biliniyor. Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde olan Emre Kılınç konusunda da Siyah-Beyazlılar’ın Sivas’a önerdiği ücreti yükseltmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Everton’ın kadrosunda düşünmediği Cenk Tosun’un yeniden Beşiktaş’a kazandırılması ise Burak Yılmaz’ın yokluğunda ilaç gibi gelecek.

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