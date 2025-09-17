İSTANBUL 27°C / 18°C
  Spor
  Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 15:44
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş kafilesi akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

