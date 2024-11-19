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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçının taktiğini çalıştı

Milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile devam etti.

DHA19 Kasım 2024 Salı 14:56 - Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe maçının taktiğini çalıştı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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