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Spor

Beşiktaş, Göztepe mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA12 Kasım 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un özel işleri için izinli olarak ülkesinde bulunması nedeniyle yardımcısı Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

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