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Spor

Beşiktaş Guilherme için çözüm buldu

Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor’un kiralık yıldızını renklerine bağladı. Bu transfer için Malatya’ya 40 bin euro ödenecek. Oyuncunun maaşına önümüzdeki yıl zam yapılacak.

12.01.2020  23:32 - Güncelleme: 13.01.2020  08:01

TRANSFER çalışmaları için TFF’nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor’a da 40 bin Euro ödeyecek. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor’la 1.5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken tamamen anlaşma sağladı. Guilherme’nin, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun maaşında ise önümüzdeki sezon artırım yapılacak.

SONRAKİ DURAK!..

Guilherme ile Malatya arasında yapılan sözleşmede yer alan ‘40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir’ maddesi de Malatyaspor’un elini kolunu bağladı. Futbolcunun menajeri, “Antalya’da son gün. Sonraki durak İstanbul” mesajını paylaştı.

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