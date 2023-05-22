Spor Toto Süper Lig'de Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, Ligde oynadığı 34 maçta 74 puan topladı.

Şenol Güneş'in takıma katılması ile birlikte 12 maçlık periyotta 1 beraberlik alan siyah beyazlılar hiç mağlubiyet yaşamadı.

ABOUBAKAR, BOBO'YU GEÇTİ

Kamerunlu golcü oyuncu Aboubakar, üçüncü Beşiktaş dönemine müthiş başlayarak siyah beyazlıların tarihinde 3 farklı sezonda 12+ gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. Yıldız oyuncu, Brezilyalı oyuncu BOBO'nun rekorunu geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ, GERİDEN GELİP KAZANIYOR

Bu sezon geriden gelerek kazanana Beşiktaş, dün oynanan Adana Demirspor maçında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BU SEZON BİR İLK

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un evindeki yenilmezlik serisi Beşiktaş maçında sona erdi. Mavi-lacivertliler bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kendi evinde ilk kez bir maçtan mağlup ayrıldı.

