Beşiktaş ''Güneş'' açtı!

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından mevcut kadrodaki 7 isim performanslarını adeta ikiye katladı. Özellikle üçüncü kez siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar rekorun eşiğine geldi. İşte Güneş'in gelişiyle birlikte dokunduğu yıldızlar...

MERT GÜNOK

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte eldivenleri Ersin Destanoğlu'ndan alıp Mert Günok'a verdi. Tecrübeli kaleci, performansıyla adeta yeniden doğarken A Milli Takım'a da geri döndü. Güneş'in ligdeki 16 maçta da forma verdiği Mert, 5 maçta kalesini gole kapatırken 14 gol yedi.

CENK TOSUN

Güneş'in tıpkı Mert gibi gelir gelmez formayı verdiği isimlerden birisi de Cenk Tosun... Valerien Ismael döneminde kulübeye hapsolan Tosun Paşa, sadecec 1 gol atarken Güneş'in gelişiyle 16 maçta 12 gol ve 2 asist üretti. Cenk'in kupada ise 3 gol ve 1 asisti var. Tecrübeli futbolcu, performansa dayalı sözleşmesi de uzarken yönetim yeni kontrat için görüşmeleri sürdürüyor.

GEDSON FERNANDES

Portekizli yıldız da orta sahada Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi oldu. 16 maçın birini cezası nedeniyle kaçıran Gedson 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Gedson çalışkanlığı ile büyük beğeni toplarken 3 de asiste imza attı.

NATHAN REDMOND

Beşiktaş'ta Güneş sonrasında en dikkat çeken yükselişlerden birisine de Nathan Redmond imza attı. Ismael döneminde 6 maça çıkan ve pek de varlık gösteremeyen Redmond, Güneş'ten sonra ligde 14 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 10 kişi kazanılan Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip 3 asist ve 1 gollük performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcunun gelecek sezon da takımda kalması için masaya oturulacak.

SALİH UÇAN

Sezona iyi başlasa da sonrasında düşüş yaşayan Salih Uçan, son dönemdeki performansıyla yeniden beğeni topluyor. Tecrübeli futbolcu, Valerien İsmael döneminde 1 gol ve 1 asist yaparken Güneş yönetiminde 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Salih böylece kariyerinin en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşıyor.

VINCENT ABOUBAKAR

Wout Weghorst'un devre arasında sürpriz ayrılığının ardından Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar da ilk 4 maçı hazırlık süreci gibi geçirirken statü nedeniyle forma giyemediği Antalyaspor maçından sonra coştu. Kamerunlu golcü son 5 maçta 6 gol ve 1 asist üretirken Trabzon'da da forma giymesi halinde üst üste gol atma rekorunu kıracak.

ARTHUR MASUAKU

Şenol Güneş geldiğinde soru işaretleri bulunan Arthur Masuaku da tecrübeli hocanın vazgeçilmezlerinden oldu. Kongolu futbolcu, Güneş yönetiminde 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Masuaku, Trabzonspor maçına 11'de başlaması halinde 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.